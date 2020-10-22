64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı
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64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı

22.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:23

Menajerimi Ara dizisinde rol alan 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bir dergiye verdiği bacak dekolteli pozuyla genç kızlara meydan okudu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Peride Şener rolünü oynayan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, diğer başrol oyuncuları Canan Ergüder, Barış Falay ve Fatih Artman, ALEM dergisine kapak oldu.

POZUNA ÖVGÜ YAĞDI

64 yaşındaki Şamlıoğlu'nun derin yaka ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Cesur pozunu "Keyifli bir çekimdi" notuyla Instagram hesabından paylaşan usta isme yorum ve beğeni yağdı.

Deniz Çakır, Gülse Birsel, Serra Yılmaz ve Zerrin Tekindor, meslektaşlarının bacak dekolteli pozuna övgü dolu yorumlar yaptı.

İşte Ayşenil Şamlıoğlu'nun çok konuşulan pozu:

64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı
64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı
64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı
64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı
64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı
64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu, bacak dekolteli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı

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Haber Yorumları (6)
MEHO: Ne demek taş çıkarmak?Yani çokmu iyi bir iş yapmış?Herkesin genç çocukları bu kadın gibimi yapsın?Kadın rezil ve ahlaksız sizde gaz verensiniz
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
YAVUZ KORKMAZ: Yazık toruntak olmuş mılletın ahlakını bozı
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VAY ANASİNİ: yani. maşallah diyorum. başka bir şey de demiyorum.
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