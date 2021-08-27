63 yıl aynı yastığa baş koyan çifti, ölüm bile ayıramadı
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63 yıl aynı yastığa baş koyan çifti, ölüm bile ayıramadı

63 yıl aynı yastığa baş koyan çifti, ölüm bile ayıramadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 63 yıldır aynı yastığa baş koyan Ayşe ve Hüseyin Öksüz çifti, tedavi gördükleri hastanede yarım saat arayla yaşamlarını yitirdi.

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Hüseyin Öksüz, bir süre önce rahatsızlanarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından 63 yıllık eşi 79 yaşındaki Ayşe Öksüz de rahatsızlandı. O da eşinin tedavi gördüğü Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARIM SAAT ARAYLA SON NEFESLERİNİ VERDİLER

Bir ömrü birlikte geçiren çiftin acı haberi, yarım saat arayla geldi. Ayşe Öksüz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Hüseyin Öksüz de yarım saat sonra yaşamını yitirdi.

63 yıllık çifti, ölüm bile ayıramadı

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

63 yıllık evliliklerinde 4'ü erkek 9 çocuk sahibi olan Öksüz çiftinin cenazeleri, Büyüktalı Mahallesi'nde yan yana defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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