63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kaçak yakalandı
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63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kaçak yakalandı

28.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:22
63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kaçak yakalandı

Antalya'da 27 ayrı suçtan hakkında 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Antalya'da 27 ayrı suçtan hakkında 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

"Hırsızlık ve Diğer Suçlardan Aranan" D.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Uzun süreden beri yapılan çalışma ve fiziki takip sonucunda, 27 Aralık günü D.Y. yakalanarak adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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