63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü - Haberler Magazin
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63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

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63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

Şarkıcı Madonna, üstsüz bir şekilde çekilen bir yatak pozlarını sosyal medyada paylaştı. 63 yaşındaki şarkıcının yarı çıplak pozları bir anda gündeme bomba gibi düşerken yaşına rağmen kusursuz fiziği hayran bıraktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi.

YAŞINA RAĞMEN FİZİĞİ BÜYÜLEDİ

63 yaşındaki şarkıcı, siyah iç çamaşırı ve file çorabı ile üstsüz bir şekilde yatak pozları verdi. Yaşına rağmen fiziğiyle hayranlarını büyüleyen Madonna'nın bu pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

SAÇLARIYLA YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Madonna'nın saten bir eldiven giydiği ve sarı saçları ile de yüzünü kapatması dikkatten kaçmadı.

İşte Madonna'nın sosyal medyayı kasıp kavuran pozları;

63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü

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Haber: 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü - Haberler Magazin
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