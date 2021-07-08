62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında her akşam çeşitli tiyatro grupları tarafından oyunlar sergileniyor.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında her akşam çeşitli tiyatro grupları tarafından oyunlar sergileniyor.

Bu kapsamda Nasreddin Hoca Vakfı'nın katkılarıyla Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda, İstanbul Temaşa Tiyatrosu tarafından sergilenen "Seni Unutmak İstemedim ki" isimli oyun Akşehirliler tarafından büyük ilgi gördü.

Erkan Gündüz'ün yazdığı, İrfan Kangı'nın yönettiği oyunda; Pelin Öztekin, Kayra Şenocak, Dost Elver ve Ferdi Akarnur gibi ünlü tiyatro sanatçıları rol aldı. Bir aile komedisi olan oyunda, karı koca arasındaki geçmişte ve günümüzde yaşanan olaylar mizahi bir dille ele alındı. İzleyenlerin neşeli dakikalar geçirdiği oyun sonunda seyirciler oyuncuları ayakta alkışladı.

Oyun bitiminde tiyatro sanatçılarına teşekkür eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, daha önceki yıllarda temsili Nasreddin Hoca'lık görevini üstlenen usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızını da Akşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Akşehirlileri güzel tiyatrolarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Akkaya konuşmasının sonunda tiyatro grubu adına sanatçı Ferdi Akarnur'a günün anısına bir plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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