61 yaşındaki adam define aramaya çıktı, patlattığı dinamit sonu oldu
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61 yaşındaki adam define aramaya çıktı, patlattığı dinamit sonu oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda define aradığı iddia edilen 61 yaşındaki yaşlı adam, mağarada patlattığı dinamit neticesinde hayatını kaybetti.

61 yaşındaki adam define aramaya çıktı, patlattığı dinamit sonu oldu
29.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:43

Denizli'nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda define aradığı iddia edilen 61 yaşındaki yaşlı adam, mağarada patlattığı dinamit neticesinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gece yarısı bulundu.

Olay, Uşak ilinin Sivaslı ilçesi ile Denizli'nin Çivril ilçesi Çapak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak Sivaslı ilçesinde yaşayan Dursun Alcıl (61), iddialara göre Çivril ilçesi sınırlarında ormanlık alanda kayalıklarda define aramaya gittiği belirtildi. Alcıl'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Alcıl'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alcıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcıl'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Alcıl'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre mağara şeklinde bulunan kısımda dinamit patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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