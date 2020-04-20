600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı 600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Köyü'nde korona virüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Köyü'nde korona virüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Kayseri - Malatya karayolu 45. kilometresinde bulunan 600 haneli bin 900 nüfuslu Akmescit Köyü'nde yaşayan bir ailede yapılan tetkikler sonrasında Covid-19 bulgusuna rastlanması üzerine köy tedbir amaçlı karantinaya alındı. Bugün köye giden 2 ambulans aynı aileden Ersen A., Zeynep A., Cemal A. ve Menşure A.'yı hastaneye götürürken, İl Hıfzısıhha ve Sağlık müdürlüğü kararı ile köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Akmescit (Zezerek) köyüne giriş çıkışlar kapatılırken, jandarma yol üzerinde önlem aldı. Jandarma köy muhtarına vatandaşların dışarıya çıkmaması ve temas etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA