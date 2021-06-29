60 yıllık dokumacı mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor
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60 yıllık dokumacı mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor

60 yıllık dokumacı mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkent'in Beypazarı ilçesinde yaşayan İsmail Yanık, yaklaşık 60 yıldır ahşap tezgahın başında dokumacılık yapıyor.

Başkent'in Beypazarı ilçesinde yaşayan İsmail Yanık, yaklaşık 60 yıldır ahşap tezgahın başında dokumacılık yapıyor.

İmaret Meydanı'ndaki dükkanında el sanatlarını yaşatan 79 yaşındaki İsmail Yanık, AA muhabirine, yaklaşık 60 yıldır dokumacılık sanatıyla uğraştığını söyledi.

El işçiliğinin eskilerde çok rağbet ve ilgi gördüğünü belirten Yanık, "Burada şimdi dokumacılık yapmaya çalışıyorum, çünkü çok fazla ilgi yok. Eskisi gibi el işine ilgi kalmadı. Tezgahımda pamuklu dokuma, ipek bürgü dokuması ve diğer bazı dokumaları yapıyorum. İlçede toplam 3 dokumacı vardık. Şimdi bir ben kaldım. Arkadaşlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Yanık, Beypazarı'nda dokumacılık sanatının yaşatılması için elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayarak, tezgahında peştamal, havlu, masa örtüsü, sehpa örtüsü gibi ürünler yaptığını anlattı.

Yanık, "İpekli bürgü dokuyoruz. Ama şimdi peştamala ihtiyaç var. Baş havlularını ve peştamalı, bornozları pamuktan dokuyoruz. Ömrüm yettiğince, sağlığım el verdiğince dokumayı bırakmayacağım. Bu sanatın unutulmaması gerekir." ifadesini kullandı.

60 yıllık dokumacı mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor
60 yıllık dokumacı mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor
60 yıllık dokumacı mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor
60 yıllık dokumacı mesleğini ilk günkü hevesle sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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