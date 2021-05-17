60 yaşındaki Hakan Peker'e genç sevgili!
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60 yaşındaki Hakan Peker'e genç sevgili!

60 yaşındaki Hakan Peker'e genç sevgili!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2018 yılında eşi Arzu Öztoprak'tan boşanan şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine genç sevgili buldu. İşte detaylar...

Bir dönemin en popüler pop şarkıcılarından biri olan Hakan Peker, katıldığı bir programda izleyicileri şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hakan Peker'den 'sosyal çapkınlık' itirafı geldi. 60 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2012 yılında dünya evine girdiği Arzu Öztoprak'la 2018 yılında sessiz sedasız bir şekilde boşanmıştı.

Uzun zamandır hayatında kimse olmayan şarkıcı, katıldığı bir programda samimi bir itirafta bulundu.

"İMKANSIZ DEĞİL"

Hakan Peker, sosyal medyadan bir kişiyle tanıştığını ifade ederek "Sosyal medyadan tanıştığım kişiyle şu an konuşuyoruz. Reele çevirmek zor ama imkansız da değil." şeklinde konuştu.

60 yaşındaki Hakan Peker'e genç sevgili!

Kaynak: Snob Magazin

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