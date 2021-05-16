(60 bin TL'lik soru) Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs (Kraliçe II. Elizabeth) sorusu cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster cevabı ne?
16 Mayıs Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 60 Bin TL'lik soru! Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 60 BİN LİRALIK SORUSU
Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?
A: Buckingham Sarayı kapandı
B: Thames Nehri kurudu
C: Londra Köprüsü yıkıldı
D: Big Ben durdu
Doğru Cevap : C şıkkı Londra Köprüsü yıkıldı