6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu - Haberler
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6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu

Elazığ'da 6 yaşındaki kız çocuğu, bir iş yerinde bulunan ve rüzgar nedeni ile ters dönen Türk bayrağını düzelttikten sonra öpüp alnına koydu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 6 yaşındaki kız çocuğu, bir iş yerinde bulunan ve rüzgar nedeni ile ters dönen Türk bayrağını düzelttikten sonra öpüp alnına koydu.

Elazığ'da yaşayan 6 yaşındaki Zehra, bir iş yerinde gezerken Türk bayrağının rüzgar nedeni ile ters döndüğünü gördü. Hemen bölgeye koşan küçük kız, ters dönen bayrağı düzelttikten sonra öpüp başına koydu. Küçük kızın bu hareketi alkış topladı. - ELAZIĞ

6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu

6 yaşındaki kızın bayrak sevgisi: Ters dönen Türk bayrağını önce düzeltti sonra öpüp alnına koydu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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