6 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncakçının beraatine itiraz

ADANA'da babası R.Ç. (41) tarafından kendisine 15 dakikalığına emanet edilen 6 yaşındaki Y.Ç.'yi elle taciz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan oyuncakçı M.A. (66), son duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti. Aile avukatları aracılığıyla karara itiraz ederken, baba R.Ç., "Geceleri uyuyamıyorum. Bu kişinin ceza almasını istiyorum" dedi. Ailenin avukatı Ayça Kara Sığırcı ise "Sanık, gösterdiği birkaç tanıkla ceza almadı. Oysa kızımızın uzman gözetiminde verdiği ifadeler çok net. Sanığın değil, çocuğun beyanı esas alınmalıydı" diye konuştu.

Olay, 9 Ekim günü öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir marketin deposunda çalışan R.Ç., izin gününde kızı Y.Ç.'yi de alıp, alışverişe çıktı. Seyyar oyuncakçı M.A.'nın tezgahının önünden geçtikleri sırada küçük kız, oyuncaklara bakmak istedi. R.Ç. de bunun üzerine kızını oyuncakçıya emanet edip, markete gitti. 15 dakika sonra geri dönen R.Ç., kızını alıp eve gitti. Anne T.Ç., kızının stresli halini fark etti. Y.Ç., annesinin ne olduğunu sorması üzerine oyuncakçının kendisini elle taciz ettiğini söyledi. Aile hemen polise giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüpheli M.A.'yı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde taciz iddiasını reddeden M.A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Davanın 5 Şubat 2021'de görülen karar duruşmasında ise sanık M.A.'nın, tanıkların ifadesi ve delil yetersizliği gerekçisiyle beraatine karar verildi. Karar sonrası yıkılan aile, avukatları aracılığıyla bir üst mahkemeye itiraz dilekçelerini sundu.

'YAPMA DEDİĞİMDE 'BIRAK BİRAZ DAHA OYNAYAYIM' DEDİ'Emniyette M.A.'yı teşhis eden Y.Ç.'nin, "Oyuncakçı adam benim özel bölgeme dokundu. Ben bu kişinin adını bilmiyorum. Ben bu yere babamla gitmiştim. Babam markete gidince bu kişi benim özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi. Vücudumu sıktı. Bu dokunması çok uzun sürdü. Benim canım yandı. 'Yapma' dediğimde 'bırak biraz daha oynayayım' dedi. Babam geldiğinde bu adam beni bıraktı" diye konuştuğu pedagog eşliğinde alınan ifadesini, karar duruşmasında da yinelediği öğrenildi.Şüpheli M.A.'nın ise polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Kendisiyle fiziki temasım dahi olmamıştır. Bu iddialar asılsızdır. Ben 66 yaşındayım, üç tane çocuğum var" dediği belirtildi.'GECELERİ UYUYAMAZ OLDUK'Kızı Y.Ç.'nin bu süreçte psikolojisinin bozulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen R.Ç., mahkemede çıkan karar sonrası aile olarak büyük bir yıkım yaşadıklarını belirtti. Kızının yaşadıklarının cezasız kalmaması gerektiğini dile getiren R.Ç., şokun etkisinden hala çıkamadıklarını ifade etti. Karara itiraz dilekçesini sunduklarını belirten R.Ç., "Kızımızın ve davamızın sonuna kadar arkasındayız. Bu kişinin en azından 3-5 yıl ceza almasını bekliyorduk. Kız babası olarak kötü duygular içindeyim. Geceleri uyuyamaz olduk. Adalet istiyoruz" diye konuştu. Kızının bugüne kadar böyle bir olay yaşamadığını ve yaşadığını dile getirebilecek kadar bilinçli olduğunu belirten anne T.Ç. ise tek isteğinin M.A.'nın sokaklarda elini kolunu sallayarak gezmemesi olduğunu kaydetti.'TANIKLARIN İFADELERİ DOĞAL AKIŞA AYKIRI'

Sanığın daha önceki duruşmada ev hapsi cezasının kaldırıldığını ve o karar gibi beraat kararının da yanlış olduğunu savunduklarını belirten mağdur ailenin avukatı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Adana Hukuk Koordinatörü Avukat Ayça Kara Sığırcı, karar duruşmasında ortaya çıkan tanıkların ifadelerine değindi. Tanıkların, dakikalar içinde gerçekleşen bir olayı sürekli o bölgeyi izliyormuş gibi mahkemede ifade verdiklerini kaydeden Sığırcı, "Tanıklar ısrarla 'biz hep oraya bakarız, hiç böyle bir şey görmedik' tarzı ifadeler verdiler. Bu ifadeler doğal akışa aykırı. Çünkü olayın gerçekleştiği yer görüş açılarında olan bir yer değil. Yine de karar bu yönde çıktı. Çocuğumuzun ifadeleri gayet nettir. Uzmanların da doğruladığı rapora rağmen karar çocuğumuzdan yana çıkmadı. Sanığın değil, çocuğun beyanı esas alınmalıydı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK