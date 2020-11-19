6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu; büyücü, yeğeni ve arkadaşı tarafından cinsel istismara maruz kalıp vahşice öldürüldü. Küçük kızın ciğerini büyü yapmak amacıyla da kesip çıkaran zanlılar tutuklandı.