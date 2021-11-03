6 yaşındaki Kazım, protez kulak kepçesine kavuştu

MANİSA'da, 'mikrotia' hastalığıyla dünyaya gelen ve tek kulağı olmayan Kazım Hacıoğlu (6), medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla kulak kepçesine kavuştu. Okuldaki arkadaşları tarafından dışlandığı için anaokuluna gitmeyi bırakan Hacıoğlu, tedavi sürecinin ardından arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi bekliyor.

Saruhanlı ilçesinde 3 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Kazım Hacıoğlu, 'mikrotia' olarak bilinen hastalık nedeniyle bir kulağı eksik doğdu. Sağ kulağı eksik olan çocuklar için yurt içindeki cerrahları araştıran aile, Batıgöz Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sarı ile tanıştı. Opr. Dr. Ahmet Sarı, Kazım'ı ameliyat edebileceğini söyledi. Baba Ercan Hacıoğlu (44) ile hastaneye gelen Kazım'a, kulak derisi altına medpor kulak protezi implantı ameliyatıyla kulak kepçesi yapıldı. Tedavisi süren Kazım, yeni kulak kepçesine kavuştu.