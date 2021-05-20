Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez

Bu sabah saatlerinde 6. videosunu yayınlayan Sedat Peker, masasına yerleştirdiği kitap ve tespih gibi objelerle mesaj vermeye devam ediyor. 71 dakikalık konuşması sırasında bir anda gerilen ve masayı yumruklayan Peker, o esnada masadaki mumluğun üzerinde bulunan yüzüğü düşürdü. Yanındaki kişiye seslenen Peker "Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez" diyerek yüzüğü yerine koymasını istedi.