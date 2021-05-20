Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez
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Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Bu sabah saatlerinde 6. videosunu yayınlayan Sedat Peker, masasına yerleştirdiği kitap ve tespih gibi objelerle mesaj vermeye devam ediyor. 71 dakikalık konuşması sırasında bir anda gerilen ve masayı yumruklayan Peker, o esnada masadaki mumluğun üzerinde bulunan yüzüğü düşürdü. Yanındaki kişiye seslenen Peker "Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez" diyerek yüzüğü yerine koymasını istedi.

Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, 6. videosunda 2015 yılında Hürriyet gazetesinin önünde yaşananlara da değindi. Peker, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın'ın bulunduğu grubun eylemi sırasında yaşanan saldırıyı bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin organize ettiğini söyledi.

YÜZÜĞÜ DÜŞÜRÜNCE OĞLUNA SESLENDİ

Masasına kitap ve tespih gibi objeler yerleştiren Peker, 71 dakikalık konuşması esnasında bir anda gerildi. Peker gerilince, masadaki mumluğun üzerindeki yüzük düştü. Oğlu olduğu düşünülen kişiye seslenen Peker, yüzüğü yerine geri koymasını isteyerek, "Teşkilatı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez" ifadelerine yer verdi.

TEŞKİLAT-I MAHSUSA NEDİR?

Teşkîlât-ı Mahsûsa İttihat ve Terakkî Cemiyeti bünyesinde Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan gizli teşkilattır. İttihat ve Terakkî'nin Türkçü ve İslâmcı siyasi görüşleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında, karşı-istihbarat, propaganda, örgütlenme, suikast eylemlerinde bulunmuştur.

Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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