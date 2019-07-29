"6. Uluslararası İLEM Yaz Okulu" başladı

6. Uluslararası İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Yaz Okulu başladı.

6. International ILEM Summer School (IISS) Düzenleme Kurulu Başkanı Ahmet Köroğlu, 29 Mayıs Üniversitesi'nde başlayan programın açılışında, 60 ülkeden, binden fazla araştırmacının programa katılmak için çeşitli değerlendirmelerden geçtiğini ve değerlendirmelerin sonucunda 25 ülkeden 60 akademisyenin kabul edildiğini söyledi.

İLEM Başkanı Dr. Süleyman Güder de zaman ve mekanı değerlendirmeden ümmet hakkında konuşulamayacağını belirtti.

Güder, ümmet olmanın bütün insanlık için anlamlı bir teklif ve temsil pratiği geliştirmek anlamına geldiğini ifade ederek, bu nedenle bu fikri uluslararası ölçekte tartışmaya açmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun da Müslümanların çetrefilli zamanlardan geçtiğini belirterek, politik anlamda birliktelik çabalarının yanı sıra onu güçlendirici, içerik kazandırıcı ve tahkim edici bir şekilde sivil toplum örgütlerinin bu çabaya dahil olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Program, 4 Ağustos'a kadar İLEM'de devam edecek

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Cemil Aydın, 6. IISS "A Global History of Muslim Internationalism" başlıklı paneli başlattı.

Öğleden sonraki İCYF özel panelinin ilk oturumunda Selim Argun ve Mohammed Haron "İslamın Tarihsel Tecrübelerine Yeni Perspektifler: Bilgi, Kimlik ve Medeniyet" başlığı altında İslam'ın tarihi mirasını, ikinci oturumda ise Sümeyye Parıldar, Naoki Qayyim Yamamato ve Hassan İmran "İslam Dünyasının Entelektüel Mirası"nı ele aldı.

Programa, Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Süleyman Güder, Mavera Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara, İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Panel, seminer-ders ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek olan program İLEM'de 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA