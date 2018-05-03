6. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması" Ödül Töreni
Artvin'de düzenlenen, "6. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.
Artvin'de düzenlenen, "6. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.
Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Ömer Doğanay, İl Müftü Vekili Muhammed Aydın, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Bahattin Yetim, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve davetliler katıldı.
Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Hüseyin Kantar, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın kaybedeni olmadığının altını çizdi.
Kantar, 6 kategoride düzenlenen yarışmaya bin 803 kişinin başvurduğunu belirterek, dereceye giren 50 kişinin ödüllendirildiğini aktardı.
Konuşmaların ardından Vali Doğanay ve protokol üyeleri, kategorilerinde dereceye girenlere belge ve hediyelerini verdi.