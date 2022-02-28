6 Parti lideri Mutabakat Metnine imzaları attı - Liderlerin ayrılışı
AA, Mesut Tankulu - Politika
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Bilkent Oteli Konferans salonundan ayrılan 6 siyasi parti lideri İyi Parti Lideri Meral Akşener'in aracına geçişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahmet Davutoğlu ile araçlara binişi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması ANKARA - Altı muhalefet...
Bilkent Oteli Konferans salonundan ayrılan 6 siyasi parti lideri
İyi Parti Lideri Meral Akşener'in aracına geçişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahmet Davutoğlu ile araçlara binişi
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması ANKARA - Altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" toplantısının ardından liderler salondan ayrıldı.