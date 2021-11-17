"6. ORONTES ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SANAT FESTİVALİ" SERGİ AÇILIŞI MAHFELİ'DE GERÇEKLEŞTİ

Antakya Belediyesi ve Ansam Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen ve 16 - 22 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek "Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali" açılış töreni büyük bir ilgiyle gerçekleşti.

Antakya Belediyesi ev sahipliğinde, Ansam Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen 6. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'nin açılış törenini Antakya Belediye Başkan Vekili Osman Fırlar, Ansam Kültür Derneği Başkanı Mehmet Oflazoğlu, Küratör Fatma Elvin Öztürk ve kıymetli sanatçılarla birlikte gerçekleştirdiler.

Antakya Belediye Başkan Vekili Osman Fırlar: "Antakya Belediyemiz ve Ansam Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen 6. Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'nde sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk hepiniz hoş geldiniz. Antakya Belediye Başkanımız İzzettin Yılmaz, yoğun programı nedeniyle aramızda katılamadı ancak hepinize selamı var. Festivalimize katılan tüm misafirlere ve emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. " dedi.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre festival; Uluslararası karma sergi, Resim Çalıştayı, imza - söyleşiler ve 8-9 yaşlarındaki öğrencileri katıldığı Minik Sanatçılar çalıştayı içerikleri ile Antakya El Sanatları Müzesi ile Atatürk Caddesi'nde yer alan Mahfel Sosyal Tesislerinde halka açık ve ücretsiz olarak 22 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Yayın Tarihi :

17 Kasım, 2021

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