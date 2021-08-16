6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
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6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel

ISPARTA'da 6 yavru köpek, 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilen annelerinin yanından ayrılmadı.

ISPARTA'da 6 yavru köpek, 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilen annelerinin yanından ayrılmadı. Bölge halkı anne köpeği toprağa gömerken, yavrulara da yiyiecek verdi. 

Isparta merkeze bağlı Aliköy'de 4 ya da 5 gün önce öldüğü değerlendirilen köpeğin, yaklaşık 1 aylık olan 6 yavrusu, annelerinin başından ayrılmıyor. Bölge halkı, etrafa kötü koku yayan köpek ölüsünü derin bir çukura gömüp, aç olan yavru köpeklere su ve yiyecek verdi. Yavru köpeklere köylüler sahip çıktı.


6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan

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