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6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşen kadın, hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşen kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ablasını ziyarete gelen Demet Ö., (38) 6'ncı kattaki ikametin balkonundan kaldırıma düştü. Demet Ö. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Demet Ö., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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