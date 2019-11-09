6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nda 1000 iş görüşmesi yapıldı

09.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:11

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 6'ncı Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nda (SANTEK 2019) 1000 iş görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KOSGEB'in desteğiyle Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, bu akşam sona erecek.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Doğu Marmara Bölge Müdürü Fatih Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın güzel geçtiğini, katılımcı firmalardan da çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Güngör, bu yıl ziyaretçi sayısı hedeflerinin 35 bin kişi olduğunu vurgulayarak, bu hedefi yakaladıklarını tahmin ettiklerini bildirdi.

Fuarda, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, elektrik, elektronik ve robotik otomasyon, kaynak teknolojileri, üretim makineleri, metal işleme ve sac işleme makineleri, demir-çelik ürünleri sergilendiğini aktaran Fatih Güngör, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TAİ, TEİ, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve Saha İstanbul temsilcilerinin iş görüşmeleri yaptığını bildirdi.

Güngör, bütün paydaşlarla birlikte fuarı uluslararası boyutta bir marka haline getirmeye kararlı olduklarına işaret ederek, Kocaeli'nin liman ve sanayi kenti olduğunu belirtti.

"1000 iş görüşmesi yapıldı"

Fuarın Kocaeli'nin marka değerine katkı sağladığını kaydeden Fatih Güngör, şunları söyledi:

"Kocaeli bu fuar için çok doğru bir yer. 3 salondan oluşan fuar, toplamda 25 bin metrekarelik büyük bir alanda yapılıyor. Toplamda 116 firmamız buraya katılım gösterdi. KSO ve Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri öncülüğünde hazırlanan 'Match4Industry B2B Eşleştirme Etkinliği' yapıldı. Bu etkinlikte alıcı ile satıcıyı bir araya getiriyoruz. KSO ve Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri ve TÜYAP vasıtasıyla 109 firma 19 ülkeden buraya geldi ve 175 kişi eşleştirildi. Bu etkinlikte toplamda 1000 iş görüşmesi yapıldı. Bu gerçekten değerli ve çok önemli bir rakam. Fuarımızda oluşturulan Dijital Dönüşüm Alanı'nda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yöneticileri, Ar-Ge firmaları ve üniversitelerde görevli akademisyenler ile yeni ve ileri teknolojilerle mal ve hizmet üretmek isteyen girişimciler bir araya geldi."

Güngör, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının önemli kurumlarının fuarda yer almasının heyecan verici olduğunu da kaydederek, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli ürün oranını artırabilmek, yurt dışından tedarik edilen malzemelerin yerli sanayi imkanlarıyla üretilebilirliğini tespit etmek ve yurt içinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamının azaltılması hedefiyle "Yerlileştirme Sergisi" düzenlendiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de fuarın açılışına katıldığını aktaran Fatih Güngör, Demir'e verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Kaynak: AA