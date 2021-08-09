6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 4 Eylül'de başlıyor!
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6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 4 Eylül'de başlıyor!

6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 4 Eylül'de başlıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Kurumların ve bireysel takımların katılımıyla her yıl daha fazla kadına yelkeni sevdiren Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na başvurular başladı.

Türkiye'de kadınlara yönelik ilk yelken yarışı olma özelliğini taşıyan "Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası", her geçen sene daha fazla kadına ulaşmaya devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün işbirliği ile 4 Eylül, Cumartesi günü İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek olan 6. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın kayıtları başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl 3 günden 1 güne indirilen yarış, bu sene de tek günde yapılacak.

Diana Misim, Arzu Çekirge Paksoy ve Serap Gökçebay'dan oluşan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi, bu yıl da kupaya büyük ilgi bekliyor. Kupa'nın yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisini arttırması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlaması hedefleniyor. Ayrıca iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğinide geliştirerek, kurumların insan kaynakları ile iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na geçtiğimiz yıllarda Arçelik A.Ş., Doğuş Grubu, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv, Borusan Holding, Eker, ETİ, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti BBVA, Burgan Bank, Garanti Emeklilik, GlaxoSmithKline, Akpa Chemicals, MSI Sailing Team, Innova, Sahibinden.com, Türk Telekom, Pegasus, Dunapack Packaging, Edenred, TWRE Woman Empowering Kadın Platformu, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Bahçeşehir Üniversitesi Pupa Doğuş Üniversitesi, White Angels Sailing Team, Kadın Yelkenciler SKD, Kupa Kızları, Alize Kadın Yelken Takımı ve AÇEV gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katıldı.

Sosyal sorumluluk boyutu ile de fark yaratan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nda bu sene elde edilecek gelirin bir bölümü ile SosyalBen Vakfı'na destek olunacak.

Kaynak: Bültenler

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