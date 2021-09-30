6 bin 300 aileye 'Hoş geldin bebek' hediyesi - Haberler
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6 bin 300 aileye "Hoş geldin bebek" hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
6 bin 300 aileye

Yüreğir Belediyesi, 'Hoş geldin bebek' uygulamasıyla, bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediyelerle yeni anne baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Yüreğir Belediyesi, 'Hoş geldin bebek' uygulamasıyla, bebeğin ilk dönem ihtiyaçlarını içeren hediyelerle yeni anne baba olan çiftleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

Yüreğir Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' ekibi tarafından yapılan sürpriz ziyaretlerde, ailelere içerisinde bebek bezi, bebek battaniyesi, şampuan, bebek sabunu, pişik kremi ve kolonyalı mendil gibi çeşitli bebek bakım ürünlerinin yer aldığı çantalar hediye ediliyor. Ayrıca aileler belediye bünyesinde görevli uzman sağlık ekipleri tarafından bebek bakımı konusunda bilgilendiriliyor.

'Hoş geldin bebek' uygulaması kapsamında bugüne kadar 6 bin 300 aileye misafir olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Bugüne kadar 6 bin 300 ailemize misafir olduk. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

Yüreğir Belediyesi, 'Hoş geldin bebek' projesinin uygulaması için doğum kayıtlarını takip ediyor. Dileyen yeni bebek sahibi aileler de belediyenin 444 80 44 çağrı merkezini arayarak veya 0322 321 61 61'den başvuru yaparak uygulamadan faydalanabiliyor. - ADANA

6 bin 300 aileye Hoş geldin bebek hediyesi

6 bin 300 aileye Hoş geldin bebek hediyesi

6 bin 300 aileye Hoş geldin bebek hediyesi

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Haber: 6 bin 300 aileye 'Hoş geldin bebek' hediyesi - Haberler
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