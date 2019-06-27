6 Aylık Zorunlu Askerlik Süresi Kısa'
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kalıcı bedelli askerlik ile Türk Ordusu'nun ilke ve değerlerine zarar verilebileceğini ve ayrıca 6 aylık zorunlu askerlik süresini de kısa bulduklarını ifade etti.
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kalıcı bedelli askerlik ile Türk Ordusu'nun ilke ve değerlerine zarar verilebileceğini ve ayrıca 6 aylık zorunlu askerlik süresini de kısa bulduklarını ifade etti
Kaynak: DailyMotion.com
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