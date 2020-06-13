6 aylık kedi 40 metrelik merdivenle kurtarıldı
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6 aylık kedi 40 metrelik merdivenle kurtarıldı

6 aylık kedi 40 metrelik merdivenle kurtarıldı Yavru kedi için itfaiye seferber oldu Bursa'da üçüncü kattan bir alt kata düşen 6 aylık kediyi itfaiye ekipleri 40 metrelik merdivenli araçla kurtardı.

13.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:50

6 aylık kedi 40 metrelik merdivenle kurtarıldı

Yavru kedi için itfaiye seferber oldu

BURSA - Bursa'da üçüncü kattan bir alt kata düşen 6 aylık kediyi itfaiye ekipleri 40 metrelik merdivenli araçla kurtardı.

Nilüfer Altınşehir Mahallesinde ikamet eden Esra Yılmaz'ın 6 aylık kedileri 'Pati' balkonda oynarken 3. kattan aşağı düştü. İkinci katın balkon korkuluklarında mahsur kalan kedi için ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler merdivenli araçla kediyi ikinci kattan aldı. Site sakinlerinin alkışları arasında kurtarılan kedi yine itfaiye merdiveni ile üçüncü kattaki Yılmaz ailesine balkondan teslim edildi.

Kedilerinin düştüğüne çok üzüldüğünü belirten aile fertleri, alt komşuları olmadığı için itfaiyeye haber verdiklerini ve şu anda çok mutlu olduklarını söyledi.

6 aylık kedi 40 metrelik merdivenle kurtarıldı

Kaynak: İHA

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