6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Hamile olduğu öğrenildikten sonra ilk kez Instagram'da bir canlı yayına katılarak görüntü veren Gigi Hadid, estetik yaptırdığını iddia edenlere yanıt verdi. Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi.

21.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:18

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçen ay beş aylık hamile olduğunu açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini Jimmy Fallon'un Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında anlatan Hadid, dün de ünlü bir markanın küresel Makyaj Sanatçısı Erin Parsons ile yaptığı bir Zoom görüşmesine katıldı.

Zayn ile bu son baharda ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Hadid, katıldığı görüşmede estetik iddialarına cevap verdi.

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim

"BEN DOĞDUĞUMDAN BERİ BU YANAKLARA SAHİBİM"

Ünlü manken konuyla ilgili, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi. Hamileliğin yüzünü nasıl değiştirdiğini de anlatan 24 yaşındaki Gigi, "Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok" diye güldü.

"KENDİMİ ÇOK FAZLA KONTROL DELİSİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Hadid ardından plastik cerrahi ile ilgili söylentiler hakkında konuştu. Genç model şöyle dedi:

"Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Herkesin istediği kendileri hakkında daha rahat ve iyi hissettiren her şeyi yapması beni mutlu ediyor. Ama kendime gelince bu beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya ben de yanlış giderse?"

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına yanıt verdi: Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim
6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Magazin
Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı
Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Magazin
Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Magazin
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Magazin
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Magazin
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Magazin
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı
46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Ferdi Tayfur Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Can Bartu Fatih Terim Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 20:18:31. #1.14#
title