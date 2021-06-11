6. Attila ilhan Edebiyat Ödülleri'ne 19 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek
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6. Attila ilhan Edebiyat Ödülleri'ne 19 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek

6. Attila ilhan Edebiyat Ödülleri'ne 19 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yıl altıncısı gerçekleştiriliyor.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yıl altıncısı gerçekleştiriliyor.

Ödül kazanan eserlerin kasım ayında açıklanacağı yarışmaya 19 Haziran'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Bir şiir kitabına ve bir romana "Attila İlhan Edebiyat Ödülü"; ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" verilecek yarışmaya, 2020 yılı içerisinde yayımlanmış eserler katılabiliyor.

Yarışma kapsamında "Attila İlhan Edebiyat Ödülü"nü kazanan şiir kitabı ve roman sahibine 7 bin 500 lira; "Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibine ise 2 bin 500 lira verilecek.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen ve edebiyat dünyasının seçkin isimlerinden oluşan iki ayrı jürisi olacak.

Başkanlığını Mehmet Eroğlu'nun üstlendiği Roman Seçici Kurulunun üyeleri arasında Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

Metin Celal'in başkanlığını yapacağı Şiir Seçici Kurulunda ise A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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6. Attila ilhan Edebiyat Ödülleri'ne 19 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek - Haberler
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