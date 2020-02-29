6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
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6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

29.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:24
6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı , 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
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