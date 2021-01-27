6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'dan estetik iddialarına yanıt

Sihirli Annem dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Damla Ersubaşı, estetik olduğu iddialarına karşı yanıt verdi. Ersubaşı, görünümünün verdiği kilolara bağlı olduğunu söyleyerek, "Gerçekten hiç estetik yaptırmadım. Yaptırsam söylerim." dedi.

Yılan Hikayesi ve ardından Sihir Annem'de aldığı rollerle hafızalarımıza kazınan oyuncu Damla Ersubaşı, 6,5 ayda verdiği 41 kilo sonrası herkesin dikkatini çekmişti. Özel hayatı ile de kendisini sık sık magazin gündeminde bulan oyuncu, bu kez estetik iddiaları ile gündem oldu.

YORUMLARA SESSİZ KALAMADI

Kullanıcılardan gelen estetik yorumlarına sessiz kalamayan genç oyuncu Damla Ersubaşı, görünümünün verdiği kilolara bağlı olduğunu söyleyerek, "Gerçekten hiç estetik yaptırmadım. Yaptırsam söylerim. 'Burnun dudakların estetik' diyorlar ama değil. İnsanlar yıllar içinde değişiyor, yüz hatları oturuyor. Kilo Vermen büyük etken." şeklinde konuştu.

BOŞANMANIN ARDINDAN BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser ile Eylül ayında yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından arkadaşları ve eski eşi ile bir araya gelen Ersubaşı, akıllara çiftin yeniden barışacağına yönelik soruları gelmişti.