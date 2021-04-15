590 yıllık imarethanede Ramazan geleneği yaşatılıyor
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590 yıllık imarethanede Ramazan geleneği yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
590 yıllık imarethanede Ramazan geleneği yaşatılıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde 590 yıl önce Osmanlı Devletinin Başveziri Sadrazam Koca Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen İmarette, hazırlanan yemekler her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 590 yıl önce Osmanlı Devletinin Başveziri Sadrazam Koca Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen İmarette, hazırlanan yemekler her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Osmancıklı Sadrazam Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında inşa ettirilen cami, han, medrese ve aşevi gibi önemli yapılardan oluşan imarethaneden günümüze yalnızca cami ve aşevi kalırken, 590 yıllık Ramazan geleneği de günümüzde yaşatılıyor. Aşevi geleneği bugün hayırseverlerinde desteği ile Osmancık Belediyesi tarafından sürdürülüyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi imarethanedeki aşevini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gelgör bu Ramazan ayı boyunca 400 haneye iftar ve sahur yemeği ulaştırılacağını bildirdi.

Başkan Gelgör, "İlçemizin 590 yıllık hayır geleneğini yine hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla yaşatıyoruz. İmaret aşevinden ramazan boyunca 400 haneye iftar ve sahur yemeği ulaştırıyoruz. Kaymakamımız Ayhan Akpay ile birlikte İmaret aşevine ziyarette bulunduk. Maddi manevi katkılarıyla bu hayra ortak olan hayırseverlere teşekkür eder, hayırlı Ramazanlar dileriz" dedi. - ÇORUM

590 yıllık imarethanede Ramazan geleneği yaşatılıyor
590 yıllık imarethanede Ramazan geleneği yaşatılıyor
590 yıllık imarethanede Ramazan geleneği yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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