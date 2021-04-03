58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık olacak?
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58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık olacak?

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde olduğu kırmızı kategorideki 58 ilde pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama başladı. Buna göre, market ve fırınlar hafta sonu açık olabilecekken, lokanta ve pastaneler ise paket servisle hizmet verecek. Online sipariş firmalarıysa hafta sonu 10.00-24.00 arasında çalışabilecek.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

HANGİ İLLER DIŞARI ÇIKABİLİYOR?

Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

SADECE PAZAR GÜNÜ KISITLAMAYA DAHİL OLAN İLLER

Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLLERDE KISITLAMAYA CUMARTESİ GÜNÜ DE DAHİL

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

RESTORANLAR PAKET SERVİSLE HİZMET VERECEK

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi veya pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

HAFTA SONU MARKET VE FIRINLAR AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi ve/veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.Cumartesi ve pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık olacak?
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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