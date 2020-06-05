57 yıldır erkek kıyafeti giyen yaşlı kadına buzdolabı hediye edildi - SİVAS
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57 yıldır erkek kıyafeti giyen yaşlı kadına buzdolabı hediye edildi - SİVAS

Sivas'ın Ulaş ilçesinde babasının ölümünün ardından annesi tarafından "erkek gibi" yetiştirilen ve "Rahman" olarak tanınan 72 yaşındaki Rahime Yüksel'in buzdolabı talebini Kaymakamlık yerine getirdi.

05.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:47

Sivas'ın Ulaş ilçesinde babasının ölümünün ardından annesi tarafından "erkek gibi" yetiştirilen ve "Rahman" olarak tanınan 72 yaşındaki Rahime Yüksel'in buzdolabı talebini Kaymakamlık yerine getirdi.

Yapalı köyünde babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından annesi tarafından "erkek gibi" yetiştirilen ve 15 yaşından beri 57 yıldır erkek kıyafetleri giyen, kasket takan, tespih çeken, kahvehaneye giderek erkek berberinde tıraş olan ve "Rahman" adıyla tanınan Yüksel, evindeki buzdolabı arızalanınca Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'den buzdolabı talebinde bulundu.

Yalnız yaşadığı evine Akköz tarafından getirilen buzdolabını gören Yüksel duygulu anlar yaşadı.

Kaymakam Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olduğu yerde hiç kimsenin yalnız olmadığını söyledi.

Yüksel'in talebini karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirten Akköz, "Rahman bir gün bize geldi ve bir çayımızı içmek istedi. Oturduk çay içtik, hasbıhal ettik. Buzdolabının bozuk olduğundan bahsetti." dedi.

Bu duruma kayıtsız kalmadıklarını aktaran Akköz, şunları dile getirdi:

"Allah'ın izni, devletimizin kudretiyle hemen buzdolabını temin ettik. Bugün de kendisine getirdik, inşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacak. Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin. Rahman sahipsiz değildir, onun annesi de babası da devlettir, her zaman devletimizin himayesindedir. "

Konuşma sırasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan Yüksel ise Akköz'e teşekkür ederek, "Anam yok, babam yok. Kaymakam annemin ve babamın yerini aldı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Kaymakam babam buzdolabını getirdi ve kurdular. Seviniyorum, sevindiğimden babamı görünce yüreğim bir hoş oldu ve dolabı da görünce keyiflendim." diye konuştu.

57 yıldır erkek kıyafeti giyen yaşlı kadına buzdolabı hediye edildi - SİVAS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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