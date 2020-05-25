56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
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56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı

56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından bornozlu bir fotoğrafını paylaştı. Derin bacak dekoltesiyle dikkat çeken Avşar, kusursuz fiziğiyle mankenlere bile meydan okudu.

56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
25.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:42

Salgın nedeniyle vaktini evinde geçiren ve YouTube kanalına içerik üretmeye başlayan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yine adından söz ettirecek bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Avşar, bornozuyla kamera karşısına geçti.

Sporu hayatından çıkarmadığı için kusursuz bir fiziği olan 56 yaşındaki Hülya Avşar, deri bacak dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. Paylaşımını yoruma kapatan Avşar, sadece gül emojisi koydu.

56 yaşındaki Hülya Avşar, kusursuz fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
56 yaşındaki Hülya Avşar, kusursuz fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
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