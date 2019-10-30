56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi izleyiciyle buluştu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi izleyiciyle buluştu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Topal Şükran'ın Maceraları' filminin gösterimi yapıldı.

30.10.2019 20:40
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi izleyiciyle buluştu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Topal Şükran'ın Maceraları' filminin gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından yönetmen Onur Ünlü ile oyuncular Demet Evgar, Ayşe Melike Çerçi, Serhat Kılıç, Halil Babür ve Bora Akkaş düzenlenen söyleşiye katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi izleyiciyle buluştu
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