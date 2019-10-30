56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi izleyiciyle buluştu
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Topal Şükran'ın Maceraları' filminin gösterimi yapıldı.
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Topal Şükran'ın Maceraları' filminin gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından yönetmen Onur Ünlü ile oyuncular Demet Evgar, Ayşe Melike Çerçi, Serhat Kılıç, Halil Babür ve Bora Akkaş düzenlenen söyleşiye katıldı.
VİDEO: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Topal Şükran'ın Maceraları' filmi izleyiciyle buluştu