54 nerenin plaka kodu? 54 plakası nereye ait, hangi şehir? Sakarya ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan 81 ilin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları belli bir sıraya kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 54 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 54 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
Ayrıca yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 54 plakasının detaylarını aktaralım.
54 NERENİN PLAKASI?
54 plakası hangi ile ait : Sakarya
54 plakası Sakarya iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 54 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Sakarya iline ait demektir. Sakarya'nın plakası 54'dür. Peki Sakarya ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.
SAKARYA İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI
Plaka kodu 54 olan Sakarya'nın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Sakarya'nın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 54 Sakarya plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Sakarya merkezi plaka harfleri :
54 AA 001 - 54 AZ 999
54 DA 001 - 54 DZ 999
54 EA 001 - 54 EZ 999
54 FA 001 - 54 FZ 999
54 M 0001 - 54 M 2000
54 M 2501 - 54 M 3000
54 M 4501 - 54 M 5000
54 M 7001 - 54 M 7500
54 T 0001 - 54 T 2000
54 T 2501 - 54 T 3000
54 T 4501 - 54 T 5000
54 T 7001 - 54 T 7500
54 TA 001 - 54 TZ 999
54 UA 001 - 54 UZ 999
54 YA 001 - 54 YZ 999
Akyazı ilçesi plaka harfleri :
54 HA 001 - 54 HZ 999
54 M 2001 - 54 M 2500
54 T 2001 - 54 T 2500
Hendek ilçesi plaka harfleri :
54 KA 001 - 54 KZ 999
54 M 3501 - 54 M 4000
54 T 3501 - 54 T 4000
Geyve ilçesi plaka harfleri :
54 LA 001 - 54 LZ 999
54 M 3001 - 54 M 3500
54 T 3001 - 54 T 3500
54 T 7501 - 54 T 8000
Karasu ilçesi plaka harfleri :
54 M 4001 - 54 M 4500
54 PA 001 - 54 PZ 999
54 T 4001 - 54 T 4500
Kaynarca ilçesi plaka harfleri :
54 M 5001 - 54 M 5500
54 T 5001 - 54 T 5500
54 VA 001 - 54 VZ 999
Kocaali ilçesi plaka harfleri :
54 M 5501 - 54 M 6000
54 NA 001 - 54 NZ 999
54 T 5501 - 54 T 6000
Pamukova ilçesi plaka harfleri :
54 M 6001 - 54 M 6500
54 RA 001 - 54 RZ 999
54 T 6001 - 54 T 6500
Sapanca ilçesi plaka harfleri :
54 M 6501 - 54 M 7000
54 SA 001 - 54 SZ 999
54 T 6501 - 54 T 7000
Taraklı ilçesi plaka harfleri :
54 M 7501 - 54 M 8000
54 T 7501 - 54 T 8000
Kısacası 54 plakası Sakarya şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.
SAKARYA PLAKA KODU KAÇTIR?
Sakarya ilimizin plaka kodu 54'dür. Yollarda gördüğümüz 54 plakalı arabalar Sakarya şehrine ait demektir.
SAKARYA TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Sakarya telefon alan kodu 264'dür. Yani 0264 numarasıyla başlayan telefon kodları Sakarya şehrine aittir.