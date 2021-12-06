MALATYA (İHA) - Malatya'da, 506 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Genel Kolluk- Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimlerine ilişkin özel güvenlik izni alan tüm noktalarda görev yapan ve daha önceden KAAN eğitimi almayan özel güvenlik görevlileri ve sorumlu ve yöneticilerine yönelik olarak emniyet görevlileri eğitim verdi.

Şehit Beşir Kurt Konferans Salonu'nda Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından toplam 506 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

KAAN eğitimi almayan özel güvenlik görevlileri ve sorumlu ve yöneticilerine eğitimlerin devam edeceği kaydedildi. - MALATYA