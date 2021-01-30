500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu (2)
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500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu (2)

30.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:46
500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu (2)

47 KİŞİ YAKALANDIAdana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını ödemeyen ve aranması olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 47 firari yakalandı.

47 KİŞİ YAKALANDI

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını ödemeyen ve aranması olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 47 firari yakalandı. Yakalananlar arasında haklarında nitelikli yağma suçundan 11 yıl 1 ay, hırsızlıktan 15 yıl 6 ay, kasten yaralama suçundan 12 yıl 1 ay, uyuşturucu ticaretinden 8 yıl bir ay ve terör suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firarilerin bulunduğu öğrenildi. 43 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 


500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu (2)
500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu (2)
500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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