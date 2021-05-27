500 bin TL'lik aracıyla ilk kez görüntülendi
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500 bin TL'lik aracıyla ilk kez görüntülendi

500 bin TL'lik aracıyla ilk kez görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Esmersoy, 500 bin TL değerindeki aracıyla ilk kez görüntülendi

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa sürede Beymen mağazasından alışverişini yapan Esmersoy, mağaza çıkışı gazeteciler tarafından görüntülendi.

Bir süredir özel şoför kullanan güzel sunucuyu Markalar Sokağı'ndan almaya gelen şoförünün kullandığı 500 bin TL değerindeki araç dikkatlerden kaçmadı.

Esmersoy, muhabirlerin "Araç yeni mi?" sorusuna "Evet arkadaşlar. Yeni araç hevesiyle bugün bununla gezmeye çıktık." cevabını verdi.

500 bin TL'lik aracıyla ilk kez görüntülendi
500 bin TL'lik aracıyla ilk kez görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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