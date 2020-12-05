Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
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Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı

05.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:37

Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 78 işyerinin bulunduğu eski hal binasının yıkımı 510 yıllık Şerefiye Camisini gün yüzüne çıkardı.

Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı

BİTLİS - Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 78 işyerinin bulunduğu eski hal binasının yıkımı 510 yıllık Şerefiye Camisini gün yüzüne çıkardı.

Üstü pasaj alt katı ise sebze hali olarak 50 yıl önce yapılan metruk binanın yıkımına Bitlis Belediyesi tarafından başladı.

Yıkımla birlikte metruk binanın arka kısmında kalan ve 5 asırdır ayakta duran Şerefiye Camisi ise tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış oldu.

Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı belirtilen eski hal binası daha önce boşaltılmıştı.

3 bin metrekare alana sahip eski hal binası "Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında yıkılmaya başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Dere üstü projemizle birlikte Bitlis'te daha yaşanabilir bir süreç başlatacağız" dedi.

Belediye Başkanı Tanğlay gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "'Dere Üstü Islah Projesi'nin ikinci adımı atıldı. Merkezde bulunan ve 78 iş yerinin bulunduğu hal binası iş makineleriyle yıkımına başlanmasıyla birlikte tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Dere ıslahı projemizle beraber 'Eski hal' dediğimiz mevkideyiz. Yıkıma dün itibariyle başladık. Burada 3 bin metrekare alanda 78 dükkanımız vardı. Hal binamız metruk bir yerdi ve yıkım kararı vardı. Dere üstü projemizle birlikte Bitlis'te daha yaşanabilir bir süreç izletiyoruz."

Dere üstü ıslah projesiyle birlikte 7 bin yıllık Bitlis'in tarihi yapıları gün yüzüne çıkmaya başladığının altını çizen Tanğlay, şu ifadeleri kullandı: "Yıkımla birlikte tarihi eserimiz olan Şerefiye Camii ön olana çıktı. Tabi bu yıkımlarla birlikte 7 bin yıllık Bitlis'imizin tarihi mekanları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dere ıslah projesiyle şu an itibariyle 281 tapu sahibi kendi isteğiyle tapusunu hazineye devretti. 15 gün içerisinde çevre şehircilik tahliye yazılarını çıkaracak. Bunu yıktıktan sonra buraya güzel bir yeşil alan düşünüyoruz. Şehrin nefes alabileceği bir yer planlıyoruz. Buraya ne yapabileceğimizin kararını vereceğiz. Bitlis'imizin hizmetine güzel olan neyse onu yapacağız."

Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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