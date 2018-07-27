50 Yıldır Kalbur ve Elek Yapıp Satarak Geçimini Sağlıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Mehmet Bozdemir, 50 yıldır elek ve kalbur yapıp satarak hayatını kazanıyor.

62 yaşındaki Mehmet Bozdemir, aracına kalbur ve elek malzemelerini yükleyerek zaman bulduğunda müsait ortamlarda ürettiği kalbur ve elekleri çevre ilçe ve köylerde satıyor.

Hisarcık Kapalı Pazar yerinde seyyar malzemelerle elek ve kalbur üretimi yapan Bozdemir, "Eskiden buğday, un ve tarhana elemekte sıklıkla kullanılan kalbur ve eleği günümüzde imal eden usta pek kalmadı. 50 yıldan beri bu işten para kazanarak yaşamımı sürdürüyorum. Eskisi kadar satış olmasa da işlerimiz iyi sayılır. Sağlığım elverdikçe bu mesleği yaşatmaya çalışacağım" dedi. - KÜTAHYA