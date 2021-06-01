Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı
Yeni normalleşmenin ilk gününde, Türkiye'de 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı. Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Bu güce güvenin" dedi.
Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında yapılan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bugün itibarıyla 50 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başladı.
"BU GÜCE GÜVENİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibarıyla başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.
"SONBAHARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKABİLİR"
Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini söyledi. Koca ayrıca maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirterek, "Maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerekiyor. Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" sözlerine yer verdi.