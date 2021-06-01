Bakan Koca: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı

Yeni normalleşmenin ilk gününde, Türkiye'de 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı. Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, "Bu güce güvenin" dedi.