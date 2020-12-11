50 komando dualarla Suriye'ye gönderildi
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50 komando dualarla Suriye'ye gönderildi

11.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:02
50 komando dualarla Suriye'ye gönderildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konuşlanan 50 komando Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında konuşlanan 50 komando Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta 6 ay süre ile görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Komando Andı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Fırat Kahraman dua etmesiyle devam etti.

Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, "Cerablus'un güvenliğini 2 yıldır sağladığını, asil Türk milletinin varlığı ile onur ve gurur duyduğu korku nedir bilmeyen yiğit komandolarım dün Çanakkale'de bugün Suriye'de yarın milletimiz ve devletimiz bizleri nerede görmek isterse biz oradayız" dedi.

Törene katılan ailelerle vedalaşan komandolar, alınlarına kesilen kurbanların kanı sürüldükten sonra Suriye'nin Cerablus şehrine uğurlandı. Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve komandoların yakınları katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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