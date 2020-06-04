50 kilo hurda sarı musluk çalındı
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50 kilo hurda sarı musluk çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın deposundan 50 kilo hurda sarı musluk çalındı.

50 kilo hurda sarı musluk çalındı
04.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:23

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın deposundan 50 kilo hurda sarı musluk çalındı.

Olay, Altınkaya Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda toplayarak geçimini sağlayan Erol Ergenç, akşam eve geldiğinde topladığı hurdaları biriktirdiği deponun kapısını açık buldu. 50 kilo civarında hurda sarı muslukların yerinde olmadığını fark eden Ergenç, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler yaptıkları inceleme sonunda hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı depodan 3 ay önce de hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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