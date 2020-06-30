50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor
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50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor

- 50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor Yılda 200 bin ziyaretçi gelince köydeki işletmeler talebe yetişemiyor Çanakkale'de taş evlerle çevrili 50 haneli tarihi köy yılda 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

30.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:31

- 50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor

Yılda 200 bin ziyaretçi gelince köydeki işletmeler talebe yetişemiyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de taş evlerle çevrili 50 haneli tarihi köy yılda 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü, taş evleri ve tabii güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı 200 bin turisti ağırlıyor. Doğu Romalı askerlerin 800 yıl önce kurduğu bilinen ve yıllarca Rumların yaşadığı köye mübadeleden sonra Türk aileler yerleşti. Köydeki evlerin hepsi taş evlerden oluşurken, köy Kaz dağlarının eteklerinde bulunuyor. Havası ve doğası ziyaretçileri köye hayran bırakıyor. Buraya gelen ziyaretçiler köyün sokaklarında saatlerce vakit geçiriyor. Köyde az da olsa bulunan otel ve kafeler gelen kalabalık turistlere hizmet vermekte güçlük çekiyor. İstanbul ve çevre vilayetlerden gelip köyde ev alan çok sayıda kişi bulunuyor. Köyde ev fiyatları hayli yüksek. 3 yıl evvel bir taş ev 1 milyon 500 bin liraya satıldı. Şöhreti şehir sınırlarını aşan Adatepe köyünün ziyaretçileri her yıl artarak devam ediyor.

Adatepe sakini İsmail Ballı, "Köyümüze gelenler taş evlerine hayran kalıyor. Oksijeni çok ve temiz köyümüzde 800 yıllık taş evler var. Evlerimizin hepsi orijinalliğini koruyor. Türkiye'nin her yerinden çok sayıda turist köyümüze geliyor. Köyümüz 35 hane. İstanbul'dan köyümüzden ev alan çok oldu. 3 yıl önce 1 milyon 500 bin liraya ev satıldı" dedi

Köyden 3 yıl önce ev alıp yerleştiğini ifade eden Mehmet Aydın, "Daha yaşanılabilir bir yer olduğu için burada yaşamayı tercih ettim. Köyün tarihi çok eski, Doğu Romalıların buraya denizi denetlemek için kurdukları bir köy. Burasının milattan önce kurulduğu düşünülüyor. İlk zamanlarda askerler yalnız kalıyormuş, sonra ailelerini getirmişler. Köye Selçuklular zamanında Müslümanlar da geliyor. 1940'lı yıllarda mübadeleyle buradaki Rum aileler gidiyor, yerine Türk aileler geliyor. Burayı geçen yıl 200 bin turist ziyaret etti. Midilli adasından Rum turistler de geliyor. 50 hanenin yaşadığı köye 200 bin turist gelince hizmet kalitesi de istenilen verimde olmuyor. Köyde çok az insan çalışıyor. Otel sayısı az olunca talebe yetişemiyoruz" şeklinde konuştu.

50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor

Kaynak: İHA

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