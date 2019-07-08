İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içinde düzensiz göçmen tespit edildi.

Bunun üzerine bölge giden Sahil Güvenlik ekipleri aralarında 20 çocuğun da olduğu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine götürüldü.

Kaynak: AA