5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve bugün de devam eden duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, sözde "sıkıyönetim komutanları" listesinde "Gaziantep ve Kilis'ten sorumlu komutan" olarak yer alan, aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral tutuklu sanık Murat Soysal'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanık ile avukatları katıldı.



Başbakanlık ile TBMM adına katılan avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, Mahkeme Başkanı Melik Durmaz ara kararını açıkladı.

Aralarında Soysal'ın da bulunduğu 14 sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Bayram Maşa, Çağrı Selçuk Şentürk, Mesut Dündar ve İrfan Mızrak'ı ise uzun tutukluluk süresini dikkate alarak tahliye etti.

Haklarında ankesörlü telefonla görüştüklerine dair rapor gelen tutuksuz sanıklar İbrahim Çalımlı, Hüseyin Zengin ve Yüksel Şahbaz'ın tutuklanmasına hükmeden mahkeme heyeti, eski teğmen tutuklu sanık Uğur Halaç hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.