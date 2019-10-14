5 yıldır aydınlatılamayan cinayetin altından yasak aşk çıktı
Star TV'de İnci Ertuğrul'un sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programında 5 yıldır eşini arayan kadının sevgilisiyle eşini öldürdüğü iddia edildi. Eşini arayan kadın ve sevgilisi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 yıl önce faili meçhul cinayete kurban giden Hacı Veli Taşdöğen cinayeti Star TV'de yayınlanan İnci Ertuğrul'un sunduğu Gerçeğin Peşinde programında aydınlandı. Cinayetin faili eşini 5 yıldır arayan kadın ve sevgilisi çıktı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Program süresince Hacı Veli Taşdöğen cinayetinde yaptığı çelişkili açıklamalarla en çok dikkat çeken kişi eşi Ayşe Taşdöğen oldu. Taşdöğen'in yakın arkadaşı Arif T. ile Ayşe Taşdöğen arasında ilişki olduğu da gündeme geldi. 11 Ekim Cuma günü sabah 10:00 sularında Taşdöğen'in eşi Ayşe Taşdöğen ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Aynı gün Arif T.'nin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Ayşe Taşdöğen ve Arif T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.