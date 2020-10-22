5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş

Çin'de 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuğun boğazından, midesinde bir yıldır yaşayan canlı solucan çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde, Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan solucan tespit edildi.

BİR YILDAN FAZLA SÜREDİR MİDESİNDEYMİŞ

Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti. Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.