5. Üniversitelerarası Karting Turnuvası

02.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:42

Üniversitelerarası Karting Turnuvası'nın (ÜNKART) beşincisi Kahramankazan'da yapıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Motor Sporları Topluluğu koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvada, 9 üniversiteden 40 sporcu yarıştı.

İki tur halinde düzenlenen yarışlar çekişmeli geçti. Zamana karşı yapılan yarışlarda takımlar dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yağmur nedeniyle zeminin ıslak olmasından dolayı özellikle virajları dönerken bazı araçlar "spin atmaktan" kurtulamadı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Turnuvaya katkılarından dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal'a bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkent Üniversitesi 101 puanla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 100 puanla, Bilkent Üniversitesi 93 puanla dereceye girdi.

Kaynak: AA